В Ростове выкупили комплекс зданий для первого музея истории города

Общая площадь всех объектов - 1379,6 квадратных метра
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Ростова за 197,7 млн рублей выкупили комплекс построек в Думском проезде. Предварительно, в основном здании в будущем откроют музей истории донской столицы, сообщает издание «Город N».
Речь идет о закупке дома, пристройки, гаража и склада. Общая площадь всех объектов - 1379,6 квадратных метра.
Договор купли-продажи подписали еще в конце мая. К слову, цена сделки, по экспертным оценкам, оказалась выше рыночной стоимости в 1,3-1,5 раза. Бывший собственник в сентябре 2020 года приобрел строение за 73,2 млн рулей.
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