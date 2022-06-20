В Ростове выкупили комплекс зданий для первого музея истории города

Общая площадь всех объектов - 1379,6 квадратных метра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова за 197,7 млн рублей выкупили комплекс построек в Думском проезде. Предварительно, в основном здании в будущем откроют музей истории донской столицы, сообщает издание «Город N».

Речь идет о закупке дома, пристройки, гаража и склада. Общая площадь всех объектов - 1379,6 квадратных метра.

Договор купли-продажи подписали еще в конце мая. К слову, цена сделки, по экспертным оценкам, оказалась выше рыночной стоимости в 1,3-1,5 раза. Бывший собственник в сентябре 2020 года приобрел строение за 73,2 млн рулей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музей истории Ростова: каким он будет и когда появится

Об открытии нового музея, поисках экспонатов и помощи мы поговорили в студии радио «КП» (подробности)