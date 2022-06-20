Элитное жилье в черно-белом стиле за 37 млн рублей продают в Ростове

Общая площадь квартиры - 126 квадратных метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на одном из торговых порталов появилось объявление о продаже 4-комнатной квартиры за 36,8 млн рублей. Элитное жилье находится в самом центре города.

Будущему владельцу обещают комфортные условия и дизайнерский ремонт в черно-белом стиле. Общая площадь квартиры - 126 квадратных метров. Под кухню отвели 46 квадратных метров, остальное - просторный холл, гостиная, спальни. Есть раздельный санузел и лоджия.

VIP-жилье находится на 11 этаже высотки. Соседей немного, на каждой площадке обустроили всего по три квартиры. Для детей предусмотрели безопасную игровую зону.

К слову, это не самая дорогая квартира из имеющихся предложений на рынке недвижимости. На том же интернет-ресурсе предлагают эксклюзивные квадратные метры по 40, 50 и даже по 70 и 100 млн рублей.

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