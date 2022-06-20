В Таганроге на взятке поймали сотрудников уголовного розыска, возбуждено дело

Следователи ведут разбирательство по уголовной статье Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области под уголовное разбирательство попали заместитель начальника и оперуполномоченный таганрогского отдела уголовного розыска МВД. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Дело завели по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - уточнили в ведомстве.

Известно, что на прошлой неделе подозреваемые в служебном кабинете встретились с местным жителем. Мужчина попросил за 30 тысяч рублей переквалифицировать его статью на менее тяжкую.

Когда деньги оказались у правоохранителей, их с поличным поймали бойцы УФСБ. После этого задержанных отправили под стражу.

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