В Ростове 17 лет колонии получил пенсионер, застреливший своих родственников

Задержанного осудили за убийство мужчины и женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 66-летний пенсионер получил 17 лет колонии строгого режима за убийство супружеской пары. Об этом 20 июня рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, в ноябре 2020 года мужчина пришел домой к родственникам и начал с ними ссориться. В какой-то момент разгневанный гость схватил охотничье ружье и убил хозяев. Мужчина и женщина умерли на месте.

Сам бандит после всего случившегося попытался свести счеты с жизнью, но его спасли в больнице. Через время суд отправил его под стражу. В СИЗО ростовчанин находился до оглашения приговора.

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