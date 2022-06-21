38 нарушений работы кондиционеров за день обнаружили в автобусах и трамваях Ростова

Сейчас кондиционерами оборудовано 80% общественного транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на 15 маршрутах общественного транспорта - в автобусах, трамваях и троллейбусах - за день обнаружили 38 нарушений. Недочеты касались работы кондиционеров, сообщили власти.

- Выездные проверки проводятся постоянно. Кроме того, машины осматривают перед выпуском на линию. Согласно нормам, кондиционерами должно быть оборудовано 75% подвижного состава. Но на сегодня у нас показатель выше - более 80%. Фактически, работает около 70%. Оснастить климатическими системами весь общественный транспорт планируем до 1 января 2023 года, - рассказал директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Добавим, всего за месяц в работе систем охлаждения салонов зафиксировали около 180 нарушений. За это уже выписали административные протоколы, также виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

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