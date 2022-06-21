Синоптики обещают в Ростовской области ливни с грозами с 22 июня

Во второй половине недели обширный мощный циклон принесет в южные регионы страны ливни с грозами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На смену настоящему летнему зною в Ростовскую область уже с 22 июня придет заметное похолодание, которое будет сопровождаться ливнями и грозами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

- Во второй половине недели обширный мощный циклон принесет в южные регионы страны ливни, грозовые дожди и понижение температуры воздуха, - заявляет специалист. - Они пройдут в Калмыкии, на Ставрополье, в Ростовской области.

По словам синоптика, во вторник, 21 июня, в донской столице будет достаточно жарко. Воздух прогреется до 35 градусов. А вот 22 июня пойдут дожди, днем будет не жарче 29 градусов. С четверга, 23 июня, жара спадет — в дневные часы будет не больше 23...25 градусов, а ночью — не выше 17 градусов.

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