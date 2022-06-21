На маршрут Ростов – Койсуг выпустят 6 новых микроавтобусов

Новые автобусы заменят уже непригодные для эксплуатации транспортные средства. Фото: сайт донского правительства.

После неоднократных обращений граждан, которые указали на ненадлежащее состояние автобусов, работающих на маршруте № 212 «Ростов-на-Дону – Койсуг», на линию выйдут 6 новых автобусов 2014–2015 годов выпуска. Они заменят уже непригодные для эксплуатации машины. Также дополнительно будут отремонтированы еще десять автобусов. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сотрудники регионального Минтранса вместе с представителями УГИБДД по Ростовской области, а также Управления госавтонадзора обнаружили неисправности в автобусах в результате проведения рейда на площади трех вокзалов. После проверки 20 единиц автотранспорта больше всего замечаний получили собственники автобусов, обслуживающих маршрут № 212.

Среди обнаруженных нарушений были такие как техническая неисправность и внесение изменений в конструкцию ТС и использование автобусов с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок. В отношении водителей автобусов, задействованных в перевозке пассажиров, было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. После мониторинга перевозчик устранил все прозвучавшие в его адрес замечания.

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