Робот-коллектор начнет взыскивать штрафы с нарушителей ПДД в Ростовской области

Робот будет действовать по запросу ГИБДД и ФССП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с нарушителей ПДД штрафы начнет взыскивать робот-коллектор - программу научили открывать дела, если деньги не поступают в срок. Это нововведение снимет часть работы с судебных приставов, рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

- Через 60 дней после того, как автовладелец получил штраф, системы ГИБДД и ФССП автоматически будут отправлять запросы в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Если после этого оплата не придет в течение трех дней, робот-коллектор будет открывать исполнительное производство, - пояснила Татьяна Русанова.

Подобным образом за отсутствие платы по штрафам начнут арестовывать счета людей. Добавим, всего на Дону с начала года за дорожные нарушения выписали 778,8 тысячи административных постановлений на общую сумму в 467,3 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25 больниц и поликлиник Ростова начал обслуживать голосовой робот

Сейчас виртуальный помощник работает в тестовом режиме (подробности)