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Общество21 июня 2022 10:25

Штормовое предупреждение из-за жары объявили почти в 30 городах Ростовской области

Жителей Дона просят соблюдать правила безопасности и не выжигать сухую траву
Ангелина СКИБА
Риск возгораний наиболее высок в южных, юго-восточных и центральных раойнах

Риск возгораний наиболее высок в южных, юго-восточных и центральных раойнах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти в 30 городах Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Завтра, 22 июня, в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

Так, риск возгораний будет наиболее высок в южных, юго-восточных, центральных территориях и в Приазовье. Под особым надзором спасателей остаются Кагальницкий, Зерноградский, Орловский, Зимовниковский, Семикаракорский, Багаевский, Аксайский и Мясниковский районы.

Местных жителей просят строго соблюдать правила безопасности и не выжигать без разрешения сухую растительность.

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