В Ростове в начале недели ожидается сильная жара

В Ростове ожидается жара в первой половине недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове жуткая жара продержится до середины недели. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.

Понедельник, 20 июня, выдастся довольно жарким и солнечным. Дневная температура воздуха будет варьироваться от +28 до +33 градусов. Погода за окном будет ясной и безоблачной.

Во вторник, 21 июня, будет также жарко. Воздух днем прогреется до +34 градусов. Ветра практически не будет. Он подует со скоростью лишь один-два метра в секунду.

Жаркая и сухая погода будет стоять в донской столице до среды. Затем на город обрушатся проливные дожди и грозы. Температура за окном понизится до +22 градусов.

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В середине недели ночью температура опустится до +16 градусов.