В Таганроге на нынешней неделе ожидается похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Таганрога на нынешней неделе ожидает похолодание. Такой прогноз дали синоптики донского Гидрометцентра. Кроме того, в середине недели ожидаются небольшие дожди. А ночью столбики термометров опустятся до отметки в +16 градусов.

В понедельник, 20 июня, за окном таганрожцев погода будет облачной, но осадков не ожидается. Воздух будет прогреваться до отметки в +31 градус. Ночью похолодает до +21 градуса. Ветер будет будет небольшим - порывы будут достигать 1-2 метров в секунду.

Во вторник, 21 июня, погода также будет облачной, но дождя и в этот день не будет. Днем потеплеет до +32 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 1-3 метра в секунду.

В среду, 22 июня, днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха составит +27 градусов, а ночью есть вероятность небольшого дождя. Она составляет 63%. Ночью температура воздуха будет достигать +16 градусов. Ветер по-прежнему будет западным и усилится до шести метров в секунду.

В четверг, 23 июня, все еще будет облачно с прояснениями. Также возможен дождь с вероятностью 83%. Температура днем будет достигать отметки в +23 градуса, а ночью - в +16 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-7 метров в секунду.

В пятницу, 24 июня, за окном будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до отметки +23 градуса, а ночью понизится до +18 градусов. Скорость ветра будет составлять 2-4 метра в секунду и дуть он будет с юго-востока.

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