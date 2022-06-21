В Ростовской области беременной женщине с кровотечением помогли инспекторы ДПС

Инспекторов о помощи попросил супруг женщины. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области инспекторы ДПС вовремя привезли в больницу беременную женщину с кровотечением. Эта история закончилась благополучно только благодаря опыту и быстрым решениям правоохранителей, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Старшие лейтенанты полиции Максим Полумиев и Владимир Карнаухов дежурили на трассе Ростов - Новошахтинск и в какой-то момент рядом с ними остановилось авто. Из салона показался взволнованный мужчина, он с отчаянием бросился к инспекторам и объяснил, что его беременная жена очень плохо себя чувствует. Водитель боялся, что просто не успеет помочь супруге.

После этого женщину сразу же перенесли в патрульную машину. Была дорога каждая минута, поэтому полицейские включили маячок, сирену и поспешили, объезжая все возможные препятствия. В итоге женщину передали врачам ростовской БСМП-2, в больнице пациентке оказали экстренную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Робот-коллектор начнет взыскивать штрафы с нарушителей ПДД в Ростовской области

Новая техника будет следить за поступлениями средств (подробности)