В Ростове в начале Богатяновского спуска построят два многоквартирных дома

На Богатяновском спуске у реки построят 26-этажны ЖК. Фото: ГК «Панорама».

До 2025 года в Ростове по адресу Богатяновский спуск, 3 застройщик планирует возвести новый ЖК «Панорама 2.0». Уже объявлено о старте раннего бронирования квартир в 9- и 26-этажных домах. Об этом сообщает портал domostroydon.

В 9-этажном МКД запланировано 24 квартиры площадью 2,4 тысячи квадратных метров и 15 парковочных мест. А в 26-этажке будет 161 квартира площадью 10,6 тысячи квадратных метров и 90 машиномест.

По данным domostroydon, уже подписан кредитный договор на проектное финансирование нового жилого комплекса. Финансовым партнером проекта стал Банк «Дом.РФ». Начало работ на стройплощадке намечено на июль 2022 года.

Разрешение на строительство нового ЖК было выдано властями Ростова-на-Дону в конце 2022 года. Напомним, ранее же администрация донской столицы запретила возведение высотного жилого комплекса на Береговой, поскольку здание могло бы испортить речной фасад.

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