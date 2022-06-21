Инвестор и власти Ростова поспорили из-за планов по развитию трамвайной инфраструктуры

В Ростове сейчас используют 5 муниципальных маршрутов и 2 депо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове между инвестором и городскими властями возникли противоречия относительно планов по развитию трамвайной инфраструктуры. По этому вопросу уже провели специальное заседание, рассказал в гордуме заместитель главы администрации Дмитрий Симков.

- Специальная комиссия рассмотрела поступившую частную инициативу. Определили возможность участия донского Минтранса в качестве третьей стороны и заключения соглашения на иных условиях. Подготовлено распоряжение об этом, - сказал Дмитрий Симков.

Как пояснил чиновник, 3 июня 2022 года к властям Ростова обратился инвестор, который будет выполнять масштабное обновление трамвайной сети в рамках концессии. Компания предложила внести сразу несколько изменений в соглашение, но эти новые условия вызвали сомнения у ростовских управленцев.

Несогласие озвучили из-за «отсутствия возможности регулирования стоимости приобретения подвижного состава» и «невозможности приобретения спецтехники для содержания объектов». Эти условия должны были затруднить работу администрации в будущем.

Также власти поспорили по поводу «завышенных показателей пассажирооборота», они могли ощутимо повлиять на размер бюджетного эксплуатационного платежа. Показатель пассажирооборота инвестору предложили постепенное увеличивать с 2025 года до самого окончания концессии.

Напомним, инвестиции в проект обновления трамвайной сети должны составить 43,2 млрд рублей, из федерального и регионального бюджетов поступит 18,9 млрд рублей. Срок концессии - 1 января 2028 года - 30 июня 2052 года.

Добавим, в Ростове сейчас используют 5 муниципальных маршрутов и 2 депо. Общая протяженность трамвайного пути в городе составляет 64,9 км.

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