Власти: автобусы Ростова полностью оборудуют кондиционерами к январю 2023 года

Сейчас в автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях постоянно проводят рейды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону весь общественный транспорт оборудуют кондиционерами уже к январю 2023 года. Сейчас система охлаждения есть в 80% пассажирских салонов, рассказал директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.

- По норме, кондиционерами должно быть оснащено 75% подвижного состава. Наш показатель - более 80%. Полностью оснастить климатическими системами общественный транспорт планируем до 1 января 2023 года, - сказал Вадим Шкабарня.

Добавим, сейчас в автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях донской столицы постоянно проводят рейды. Специалисты следят за состоянием машин и работой кондиционеров. Накануне во время одного из таких обходов зафиксировали 38 нарушений.

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