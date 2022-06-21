В Ростовской области подрядчика заподозрили в обмане на 13,4 млн рублей

Дело будут рассматривать в Цимлянске Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за махинации с благоустройством и хищение 13,4 млн рублей перед законом ответит директор одной из донских компаний. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Это дело будут рассматривать в Цимлянске. Обвинения предъявили по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказали в инстанции.

Предварительно, предприниматель указал в актах выполненных работ ложные сведения о реконструкции парка. Местные власти не заметили подвоха и заплатили подрядчику. В итоге нарушитель получил больше, чем должен был по факту.

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