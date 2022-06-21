Жителя Ростовской области осудили за экстремизм в Интернете

Уголовное дело рассматривали в Пролетарском районном суде Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области получил 2 года условно за экстремизм в Интернете. Также мужчине запретили вести сайты или страницы в социальных сетях. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

- Нарушителя наказали за комментарии с призывами против людей кавказской национальности. Случаи агрессии в сети зарегистрировали в июле 2020 года, - уточнили в ведомстве.

Изначально уголовное дело завели в следственном отделе УФСБ. После этого материалы расследования рассмотрели в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, там же вынесли приговор.

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