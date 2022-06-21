В Ростовской области студенты-отличники в 2022 году смогут взять льготную ипотеку под 1%

Парламентарии предложили разработать механизм, который бы мотивировал отличников оставаться в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2023 году может заработать льготная ипотека для вузовских выпускников-отличников. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

На заседании комитета донского парламента по экономической политике депутаты рассмотрели законопроект «О развитии агломераций в Ростовской области», в процессе доработки которого было подготовлено 18 поправок. Самая значимая из них – возможность субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам до 1% годовых. Речь идет о специалистах, имеющих диплом о высшем образовании с отличием, которые хотят жить и работать в Ростовской области.

- По инициативе губернатора и группы депутатов в нашем областном законе о развитии агломераций мы решили предусмотреть механизм, который бы позволил карьерные траектории талантливых людей привязать к Ростовской области, – пояснил председатель комитета Игорь Бураков.

Таким образом, Ростовская область станет одним из первых регионов в стране, где выпускники-отличники получат возможность приобрести жилье в ипотеку на таких выгодных условиях. Сначала программой смогут воспользоваться молодые специалисты, окончившие обучение начиная с 2021 года. Потом льготные условия по ипотеке могут быть распространены и на выпускников предыдущих лет. Эта мера поддержки призвана повлиять на дальнейшее социально-экономическое развитие Ростовской области и придать импульс для ускорения агломерационных процессов.

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