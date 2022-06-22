В Ростовской области 22 и 23 июня ожидаются ливни, усилится ветер

В регионе объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 22 и 23 июня ожидаются ливни, град и шквалистый ветер до 22-27 м/с. Из-за этого прогноза в регионе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

В непогоду жителям Дона рекомендуют быть предельно осторожными. Нужно держаться подальше от деревьев, витрин, рекламных щитов и других слабоукрепленных конструкций.

Опасно для жизни подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в домах нужно сразу же отключать все электроприборы. В случае любых ЧП нужно звонить по номеру «112».

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