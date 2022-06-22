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Происшествия22 июня 2022 7:11

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Пламенем охвачено 50 кв. метров
Ангелина СКИБА
На месте происшествия работают 30 человек, задействовали 14 ед техники

На месте происшествия работают 30 человек, задействовали 14 ед техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. К этому моменту пламя еще не потушили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Информация о возгорании в Киселевском сельском поселении поступила 22 июня в 9:25. Огонь разгорелся в теплообменнике завода. Сейчас пожаром охвачено 50 кв. метров, - уточнили в ведомстве.

Известно, что угрозы распространения огня нет. Никто не пострадал. На месте происшествия работают 30 человек, задействовали 14 ед техники.

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