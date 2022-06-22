В Ростове-на-Дону после 2023 года запустят скоростной трамвай

Линии скоростного трамвая пройдут не по улице Вавилова и 339-й Стрелковой Дивизии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый этап проекта модернизации существующей трамвайной сети Ростова стартует в 2023 году. Необходимую документацию по проекту Минтранс Ростовской области планирует подготовить до конца 2022 года. Об этом на заседании гордумы сообщил замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков.

По его словам, линия скоростного трамвая в микрорайон Суворовский пройдет не по улице Вавилова, а по Орбитальной. Первую же линию скоростного трамвая планируется проложить из микрорайона Левенцовский через улицу 339-й Стрелковой Дивизии. Для этих целей Орбитальная будет разделена на три части. Проект для участка от улицы Оганова уже готов. А оставшиеся части будут спроектированы к 2023 году.

В целью, чтобы ростовские трамваи не стояли в пробках, было предложено построить ряд эстакад от Волкова до площади Гагарина и от Станиславского до 339-й Стрелковой Дивизии. Действующую же сейчас трамвайную сеть будут модернизировать только после строительства новой инфраструктуры.

Напомним, ранее министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев на встрече с активистами Суворовского микрорайона рассказал, что для начала преобразований трамвайной сети вся необходимая документация уже готова, а деньги на эти цели зарезервированы.

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