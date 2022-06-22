22 и 23 июня видимость в Таганрогском заливе может ухудшиться до 1-2 км

Жители Дона должны быть очень внимательными и осторожными в непогоду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области 22 и 23 июня во время непогоды может ухудшиться видимость в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом предупреждают в МЧС.

- Объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 22 июня, а также ночью и днем 23 июня в Таганрогском заливе в из-за непогоды ожидается ухудшение видимости до 1-2 км, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в эти два дня синоптики прогнозируют юго-западный ветер в среднем до 15-18 м/с, при грозе порывы могут достигать 20-25 м/с.

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