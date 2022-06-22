В Ростовской области будет создана создана Восточно-Донбасская агломерация

В Ростовской области будут действовать три агломерации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области разработали поправки в областной законопроект «О развитии агломераций». В соответствии с ними в целях координации муниципалитетов, входящих в агломерации, на региональном уровне будут созданы надмуниципальные органы. Всего в Ростовской области предлагается фиксация трех агломераций: Ростовской, Волгодонской и Восточно-Донбасской. Об этом рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

- В целях координации деятельности по развитию агломераций при Правительстве Ростовской области создается координационный орган по вопросам развития агломераций на территории Ростовской области, - говорится в проекте областного законопроекта. - Положение о координационном органе по вопросам развития агломераций на территории Ростовской области и его персональный состав утверждаются Правительством Ростовской области.

Первое чтение законопроекта «О развитии агломераций в Ростовской области» прошло в 2018 году. Сейчас проект закона будет рассмотрен на заседании Заксобрания 23 июня. Как отметил Игорь Бураков, принять областной закон ранее не удавалось, поскольку параллельно шло обсуждение проекта федерального закона, который был разработан в 2020 году. Вводимые в областной законопроект поправки включили в себя замечания, которые были озвучены на федеральном уровне.

Напомним, под под агломерацией понимается территория, включающая территории городских округов или городских поселений и близлежащих к ним муниципальных образований, функционально объединяемых исходя из их географического положения и социально-экономических интересов для усиления интенсивности хозяйственных, трудовых, транспортных, научно-образовательных, культурно-бытовых, рекреационных и иных связей между ними.

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