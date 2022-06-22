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Происшествия22 июня 2022 9:38

Губернатор Василий Голубев прокомментировал ЧП на Новошахтинском НПЗ

Глава региона также рассказал о найденных обломках беспилотников
Ангелина СКИБА
Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области после пожара приостановили работу Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Об этом днем 22 июня в своем телегам-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки, - написал Василий Голубев.

Также глава региона добавил, что после ЧП на территории завода нашли обломки двух беспилотников.

Напомним, утром 22 июня стало известно о возгорании на предприятии, которое находится в Киселевском сельском поселении. Пожар уже потушили, с огнем от РСЧС боролись 68 человек, было задействовано 24 единицы техники.

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Пострадавших нет (подробности)