Губернатор Василий Голубев прокомментировал ЧП на Новошахтинском НПЗ

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области после пожара приостановили работу Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Об этом днем 22 июня в своем телегам-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки, - написал Василий Голубев.

Также глава региона добавил, что после ЧП на территории завода нашли обломки двух беспилотников.

Напомним, утром 22 июня стало известно о возгорании на предприятии, которое находится в Киселевском сельском поселении. Пожар уже потушили, с огнем от РСЧС боролись 68 человек, было задействовано 24 единицы техники.

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