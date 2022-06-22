В Ростовской области 22 и 23 июня из-за жары объявили штормовое предупреждение

Пятый класс пожароопасности объявлен в 25 городах и муниципальных округах региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

По Ростову и Ростовской области 22 и 23 июня из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- 22 июня и в течение суток 23 июня на территории Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, - говорится в сообщении.

Пятый класс пожароопасности объявлен в 25 городах и муниципальных округах региона. В том числе в Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском.

Местами штормовое предупреждение будет действовать в центральных районах области: Багаевском, Веселовском, Семикаракорском, Мартыновском, Волгодонском и Цимлянском, а также в Ремонтненском, Заветинском районах и в Приазовье (северная половина Азовского района, Матвеево-Курганский, Аксайский, Мясниковский, и Куйбышевский районы), в том числе в Ростове.

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