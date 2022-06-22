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Общество22 июня 2022 10:08

В Ростове пообещали отказаться от массового отключения горячей воды с 2023 года

Речь идет об отключениях, которые обычно проводят во время ежегодных гидравлических испытаний
Ангелина СКИБА
Специалисты намерены перейти на новый способ опрессовки

Специалисты намерены перейти на новый способ опрессовки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году в Ростове во время проверки коммуникаций срок отключения горячей воды собираются сократить до нескольких дней. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

- По информации компании, в следующем году сроки отключения горячей воды планируют сократить до нескольких дней. Специалисты намерены перейти на новый способ опрессовки с помощью передвижных гидравлических станций. Это позволит проводить локальные испытания без приостановки горячего водоснабжения на большом количестве домов, - рассказали в администрации.

Добавим, после первого этапа гидравлических испытаний без горячей воды остаются жильцы 35 домов, 26 из которых находятся на Западном, еще 9 - в центре Ростова. Чтобы подключить воду, аварийные бригады должны устранить еще несколько дефектов.

Кроме того, с 20 июня в городе начали второй этап масштабной проверки сетей. Из-за этих работ 14 дней без горячей воды будут жители Ленинского, Кировского и Пролетарского районов в границах: Набережной реки Дон - Сиверса - Пушкинской - Театрального - Шолохова - 22 и 21 линий.

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