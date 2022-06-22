В Ростове пообещали отказаться от массового отключения горячей воды с 2023 года

Специалисты намерены перейти на новый способ опрессовки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году в Ростове во время проверки коммуникаций срок отключения горячей воды собираются сократить до нескольких дней. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

- По информации компании, в следующем году сроки отключения горячей воды планируют сократить до нескольких дней. Специалисты намерены перейти на новый способ опрессовки с помощью передвижных гидравлических станций. Это позволит проводить локальные испытания без приостановки горячего водоснабжения на большом количестве домов, - рассказали в администрации.

Добавим, после первого этапа гидравлических испытаний без горячей воды остаются жильцы 35 домов, 26 из которых находятся на Западном, еще 9 - в центре Ростова. Чтобы подключить воду, аварийные бригады должны устранить еще несколько дефектов.

Кроме того, с 20 июня в городе начали второй этап масштабной проверки сетей. Из-за этих работ 14 дней без горячей воды будут жители Ленинского, Кировского и Пролетарского районов в границах: Набережной реки Дон - Сиверса - Пушкинской - Театрального - Шолохова - 22 и 21 линий.

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