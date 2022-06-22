В Ростове собираются запустить автобусный маршрут от ГПЗ-10 до Гребного канала

На линию должны выпустить транспорт малого класса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону собираются запустить автобусный маршрут №37 (ГПЗ-10 - Гребной канал). Власти уже начали искать подрядчика, который возьмется обслуживать это направление. Соответствующий конкурс открыли на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Заявки будут принимать до 7 июля. Итоги тендера подведут 15 июля 2022 года.
Судя по документации, на линию должны выпустить транспорт малого класса, оборудованный системами кондиционирования и видеонаблюдения.
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