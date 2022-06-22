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Общество22 июня 2022 10:47

В Ростове собираются запустить автобусный маршрут от ГПЗ-10 до Гребного канала

Сейчас власти определяют исполнителя, который займется перевозкой пассажиров
Ангелина СКИБА
На линию должны выпустить транспорт малого класса

На линию должны выпустить транспорт малого класса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону собираются запустить автобусный маршрут №37 (ГПЗ-10 - Гребной канал). Власти уже начали искать подрядчика, который возьмется обслуживать это направление. Соответствующий конкурс открыли на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Заявки будут принимать до 7 июля. Итоги тендера подведут 15 июля 2022 года.

Судя по документации, на линию должны выпустить транспорт малого класса, оборудованный системами кондиционирования и видеонаблюдения.

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Сейчас все новые предложения по проекту продолжают обсуждать в рабочем порядке (подробности)