9 лет тюрьмы за партию наркотиков получил житель Ростовской области

Суд вынес приговор по двум статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области мужчина, которого поймали с 1 кг наркотиков, получил 9 лет колонии строгого режима. Об этом 22 июня рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

- Суд вынес приговор по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - уточнили в ведомстве.

Подозреваемого с партией запрещенного вещества задержали в октябре 2021 года. После этого преступник сознался, что работал на один из нелегальных интернет-магазинов - получал заказы и делал закладки.

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