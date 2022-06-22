В Ростове экс-проректора института осудили за продажу фальшивых справок об образовании

Сотрудник института с марта 2017 по июнь 2018 года продавал учащимся своего вуза поддельные документы Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове осужден проректор Института защиты предпринимателя, продававший поддельные документы своим студентам. Учащиеся получали дипломы по ускоренной программе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Как показало следствие, сотрудник института с 2017 по 2018 годы продавал учащимся своего вуза поддельные документы, в которых утверждалось, что они якобы обучаются на последнем курсе юрфака РИЗП. После чего студенты переводились в иное учебное заведение. Там они получали диплом о высшем образовании в ускоренном режиме.

- Для придания правомерности указанных действий он предоставлял по каждому студенту справки об обучении, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении обучения на четвертом курсе юридического факультета РИЗП и об изучении дисциплин, не входящих в учебный план указанного ВУЗа, - говорится в сообщении ФСБ.

В настоящий момент все дипломы бакалавров, не имеющие юр силы, были признаны недействительным и аннулированы. По решению суда должностное лицо вуза осудили на 1 год и 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество.

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