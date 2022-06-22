Врач-нейрохирург БСМП Таганрога купит жилье на льготных условиях

Специалист добавит на новую квартиру всего 10% от нужной суммы. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области врач-нейрохирург БСМП получит жилье на льготных условиях. Теперь у мужчины будет собственная квартира в приморском городе - все благодаря программе для молодых специалистов и работников дефицитных профессий, сообщает сайт донского правительства.

Такую поддержку медработники могут получить, обратившись с заявлением в Агентство жилищных программ. Размер субсидии составляет 90% от расчетной стоимости новых квадратных метров. Финансовую помощь выделяют тем, кто готов отработать на новом месте 10 лет.

- За весь период программы, с 2005 года, жилищные условия улучшили более 1200 представителей отрасли. Приобрели 72 тысячи квадратных метров жилья, на это затратили 1,7 млрд рублей бюджетных средств, - рассказал глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.

В 2022 году господдержку должны получить 38 специалистов. Это кардиологи, онкологи, психиатры, офтальмологи, травматологи, неонатолог, педиатр, эндокринолог и судебный медицинский эксперт. Они уже подбирают новое жилье в Азове, Таганроге, Шахтах, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Батайске, Новочеркасске, Белокалитвинском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Сальском районах.

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