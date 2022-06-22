Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 12:42

Губернатор Ростовской области назначил 7 новых членов избиркома

6 июля истекает срок полномочия предыдущего состава комиссии
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Полномочия прежнего состава донского избиркома истекают 6 июля. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Полномочия прежнего состава донского избиркома истекают 6 июля. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Глава Ростовской области Василий Голубев в связи с истечением 6 июля срока полномочий предыдущего состава областной избирательной комиссии подписал указ о назначении семи новых членов с правом решающего голоса. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

- В состав облизбиркома вошли Виктор Баранов, Андрей Буров, Игорь Дзреев, Светлана Драгомирова, Андрей Курочкин, Евгений Мамичев, Владимир Островский, - говорится в сообщении.

Напомним, половина членов избирательной комиссии Ростовской области, 7 человек, с правом решающего голоса утверждается главой донского региона на основании предложений, поступивших от субъектов права выдвижения кандидатур на указанные должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

52 обращения о возможных нарушениях получил Избирком Ростовской области

Сейчас проводят проверку правоохранители (подробнее)