Очевидцы: «Во время пожара на Новошахтинском НПЗ слышали взрыв и громкий хлопок»

Последствия ЧП оперативно ликвидировали. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростовской области сразу два громких хлопка прозвучало во время пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали местные жители.

- Нахожусь в Павловке и нефтебазу вижу со двора. Сегодня услышала взрыв, а потом через 10 минут появился столб дыма и последовал еще один звук, похожий на хлопок, - сообщила одна из женщин.

Еще одна собеседница «Комсомолки» отметила, что несмотря на произошедшее все равно чувствует себя в безопасности, так как в приграничном районе постоянно следят за ситуацией, в том числе держат под контролем воздушное пространство и обращают внимание на всех приезжих и их машины. Также все очень строго на пунктах пропуска - документы проверяют у каждого, кто пытается въехать в регион.

-У нас недалеко граница. Пограничники тщательно следят за безопасностью. Бывает такое, что в поселке проедет какая-то неместная машина, тогда обязательно проверяют водителя и транспорт, - рассказала местная жительница.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод, где слышали громкие звуки, находится в Красносулинском районе. Утром 22 июня на предприятии разгорелся пожар, пламя полыхало на площади в 50 кв. метров. Огонь быстро потушили, после этого обнаружили обломки двух беспилотников. Во время самого ЧП никто не пострадал.

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