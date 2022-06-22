Василий Голубев: один из беспилотников, упавший на НПЗ в Ростовской области, задел громоотвод

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Один из беспилотников, найденных после пожара на территории Новошахтинского НПЗ в Красносулинском районе, перед падением задел громоотвод. Детали утреннего ЧП уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- По одной из версий, произошла атака беспилотных летательных аппаратов, предварительно, украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. Параллельно, по мере возможности, оценивают нанесенный ущерб. Специалисты делают все для того, чтобы восстановить работу завода в сжатые сроки.

Напомним, падение БПЛА и пожар на территории предприятия произошли утром 22 июня. Во время происшествия никто не пострадал, были эвакуированы 11 работников завода. Спасатели потушили горение на площади в 50 кв. метров. С пламенем боролись 68 человек, было задействовано 24 единицы техники.

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К этому моменту возгорание на предприятии уже потушили, на территории нашли обломки двух беспилотников (подробности)