В Ростове вновь ищут подрядчика для капремонта школы №49. Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столицы вновь объявлен аукцион по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта школы №49. На эти нужды планируется потратить более 193,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется проведением капитального ремонта школы №49, которая находится на улице Максима Горького, 108/82. Здание планируется отремонтировать как снаружи, так и внутри. Подрядчику предстоит благоустроить территорию, наладить отопление, водоснабжение, электрику, а также провести комплексную автоматизацию и «мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета, в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного и федерального бюджетов. Все работы необходимо окончить к 30 июня 2023 года.

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