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Происшествия22 июня 2022 14:53

Браконьера с уловом на 1,7 млн рублей поймали в Ростовской области

Мужчина добывал сельдь с помощью кастинговой сети
Ангелина СКИБА
За браконьерство задержанному грозит тюрьма. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

За браконьерство задержанному грозит тюрьма. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области поймали браконьера с уловом на 1,7 млн рублей. Теперь мужчине по уголовной статье грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

- 33-летнего нарушителя обнаружили на территории Кочетовского гидроузла. Рыбак к этому времени успел добыть 1147 штук сельди. Также у него нашли запрещенную кастинговую сеть, - рассказали в УТ МВД по СКФО.

Известно, что задержанного ранее уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков.

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