В инвестпортфеле Ростовской области 570 проектов на 690 млрд рублей

Инвестпроекты позволят создать в Ростовской области 38 тысяч дополнительных рабочих мест. Фото: сайт донского правительства.

В инвестиционном портфеле Ростовской области в 2022 году порядка 570 проектов с суммарным объемом финансирования свыше 690 миллиардов рублей. Эти проекты позволят создать в регионе 38 тысяч дополнительных рабочих мест. Для сравнения - в прошлом году эта сумма составила 400 миллиардов. Инвесторы реализовали более 300 проектов, вложив 87 миллиардов рублей. Об этом сообщает зам главы региона Александр Скрябин в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Юг».

- На Дону положительная динамика по инвестициям сохраняется последние четыре года, - подчеркнул Александр Скрябин. - По итогам 2021 суммарный объем инвестиций, включая средства федерального и регионального бюджетов, достиг 400 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 14%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 7,7%, а по ЮФО — 0,3%.

В Ростовской области сейчас происходит внедрение системы поддержки новых инвестпроектов – регионального инвестиционного стандарта. В него входят такие элементы, как инвестиционная декларация региона, агентство развития региона, региональный инвесткомитет, инвестиционная карта субъекта и свод инвестиционных правил региона.

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