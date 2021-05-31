Объем инвестиций в экономику Ростовской области сократился на 10%

Сейчас больше инвестируют промышленность и электроэнергетику Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области на 10% сократили объем инвестиций в развитие экономики. Так, на эти цели за три месяца 2021 года направили 54,3 млрд рублей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.

Такое изменение аналитики объясняют тем, что в 2020 году требовалось много денег на освоение ветроэнергетики. Сейчас же больше инвестируют промышленность и электроэнергетику. Предприятия этих двух сфер освоили уже более 40% поступивших средств.

Также активную инвестиционную деятельность демонстрируют предприятия сельского хозяйства и добывающей промышленности (рост в 1,2 раза), транспортной сферы (рост в 3,2 раза), строительной отрасли (рост на 15%).

Ранее донские власти отчитались об увеличении экспорта из Ростовской области в Узбекистан на 34%. На внешней торговле регион выручил свыше 105 млн долларов США