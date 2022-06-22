В Ростове экс-проректора вуза осудили за мошенничество

Подсудимого признали виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд вынес приговор экс-проректору Ростовского института защиты предпринимателей. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, бывший проректор организовал перевод учащихся в другой вуз на незаконных основаниях. Правоохранители считают, что он составлял фальшивые документы для студентов. В документах говорилось, что они обучаются на последних курсах юридического факультета. Кроме того, там значились предметы, которые на самом деле не входили в учебный план. Получив справку, студенты зачислялись в другое учебное заведение и получали дипломы в ускоренном режиме.

За свои услуги экс-сотрудник получал вознаграждение — сумма обсуждалась в индивидуальном порядке.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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