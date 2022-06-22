Потерявшую память дончанку разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают женщину с возможной потерей памяти. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области в течение суток не могут найти пожилую дончанку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

70-летняя Валентина Викторовна Ищенко 22 июня ушла из дома на улице Береговой в станице Ольгинской Аксайского района. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными она не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшей 155 сантиметров. Она худощавого телосложения и имеет седые волосы до плеч и серые глаза. На момент исчезновения она была одета в желтую с коричневым кофту, черные в белый горох брюки и домашние тапки.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе, возможна потеря памяти. Нужна помощь добровольцев, - отметили волонтеры.

Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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