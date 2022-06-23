В Ростовской области за сутки приняли еще более 19 тысяч переселенцев

Поток людей на границе не снижается с февраля 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области приняли еще более 19 тысяч переселенцев. Об этом утром 23 июня рассказали в пресс-службе пограничного управление ФСБ России по региону.

- За истекшие сутки через пункты пропуска въехали свыше 19,5 тысяч граждан, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, поток людей на границе не снижается с февраля 2022 года. Ежедневно в донской регион приезжают десятки тысяч человек, в основном это беженцы из ДНР, ЛНР и Украины.

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