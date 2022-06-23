2,5 тысячи тонн зараженного подсолнечника нашли на складе в Ростовской области

Предприниматель, допустивший наличие сорняка, получил предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обнаружили 2,5 тысячи тонн подсолнечника, зараженного амброзией. Об этом 23 июня рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, нарушение зафиксировали на одном из складов в Азовском районе. Теперь партию семечек переработают особым способом.

- Во время обработки карантинную примесь лишат жизнеспособности, - уточнили в Россельхознадзоре.

Сам же предприниматель, который допустил наличие сорняка в своей продукции, получил предупреждение. Если во время следующей проверки снова обнаружат товар с амброзией, владельца накажут.

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