Ростов договорился с Москвой о сотрудничестве в сфере туризма

Донские власти намерены развивать сотрудничество и обмен опытом между организациями туристической индустрии. Фото6 сайт донского правительства.

Министерство экономического развития заключило соглашение о сотрудничестве Ростовской области с комитетом по туризму Москвы. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Донские власти таким образом намерены развивать сотрудничество и обмен опытом между организациями туристической индустрии, сформировать турмаршруты с посещением локаций на территории Москвы и Ростовской области, а также развивать инфраструктуру и цифровизацию туристических сервисов. По словам главы минэкономразвития донского региона Максима Папушенко, туристы из Москвы, Петербурга и других крупных городов – основные клиенты донского региона.

- Мы берем лучший опыт Москвы по обучению и акселерации наших региональных туроператоров, - пояяснил глава ведомства. - Это очень важно, ведь мир меняется стремительно, сейчас новая реальность, новые вызовы, но при партнерстве с Мостуризмом и сообществом туроператоров Москвы мы видим большие перспективы для всей индустрии гостеприимства Ростовской области.

Напомним, ранее была проведена рекламная кампания, в рамках которой билборды с информацией о возможностях отдыха в Ростовской области были размещены на улицах Москвы. Следующим шагом сотрудничества станет создание совместных туристических продуктов, которые позволят сделать предложения для молодой аудитории и рассказать, зачем можно поехать в Москву или в Ростов.

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