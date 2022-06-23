В Ростове экс-проректора вуза осудили за «ускоренное обучение» студентов

Мужчина получил 1 год и 8 месяцев колонии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 1 год и 8 месяцев колонии общего режима получил бывший проректор одного из донских институтов. Мужчину осудили за мошенничество и махинации с документами, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Известно, что специалист в течение года помогал подделывать справки о завершении обучения. На основании этих бумаг студенты получали дипломы в ускоренном режиме и без труда переходили в другой вуз.

- По каждому студенту предоставляли справки с ложными сведениями о прохождении обучения на четвертом курсе юридического факультета. После этого выдавали диплом бакалавра, не имеющий юридической силы, - уточнили в УФСБ.

Известно, что за свою помощь экс-проректор брал деньги.

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