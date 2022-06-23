Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на «Донречфлоте»

Приступить к банкротству судоходной компании было решено в результате поданного еще 2 года назад иска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на ростовской судоходной компании «Донречфлот», чьи долги превысили 2 миллиарда рублей. Наблюдение является первым этапом признания организации банкротом. Об этом сообщается в резолюции суда.

Приступить к банкротству судоходной компании было решено в результате поданного еще 2 года назад иска фирмы «СХД протон», выкупившей долги судоходной компании перед дочерней фирмой «Сбербанка». Задолженность судоходной фирмы составила 2,10 миллиарда рублей. Размер неустойки составляет более 20 миллионов рублей. Суд постановил признать требования заявителя обоснованными. Выплачивать 20 миллионов рублей судоходная компания будет уже после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Стоит отметить, что предприятие, признанное сейчас банкротом, являлось одним из крупнейших судоходных компаний, обслуживающих перевозку грузов по европейской части России и на Ближний Восток. Проблемы у фирмы возникли еще в 2019 году по причине обмеления реки Дон.

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