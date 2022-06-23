В Ростове директора районного управления ЖКХ накажут за 4 стихийных свалки

Сейчас свалок уже нет, территории привели в порядок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове из-за нелегальных свалок директор управления ЖКХ Ленинского района попал под административную статью. Теперь специалисту грозит штраф, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснили сотрудники ведомства, на улице Черепахина появились сразу 4 стихийных мусорки, но руководитель коммунальной организации не отреагировал на это вовремя.

Захламленные участки нашли во время проверки. После этого в управление ЖКХ отправили требования убрать территорию как можно скорее. Сейчас нелегальных свалок уже нет, территории привели в порядок.

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