Василий Голубев сможет избираться губернатором Дона неограниченное количество раз

Губернатор донского края может теперь избираться неограниченное число раз. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области привели региональные нормативно-правовые акты в соответствие с федеральным законом. Теперь донской губернатор сможет переизбираться на эту должность больше двух сроков подряд. За эти изменения отдали свои голоса 44 депутата донского Законодательного Собрания Ростовской области.

Скорректированы некоторые полномочия главы Ростовской области. Например, решение о досрочном прекращении полномочий губернатора теперь может принять только президент. При этом Заксобрание может выразить недоверие главе региона. Это произойдет в случае, если тот в течение месяца не устранит содержащиеся в изданном им акте противоречия конституционному закону.

Еще одно изменение - отмена запрета для губернатора на то, чтобы избираться несколько сроков.

- Исключен запрет на замещение должности главы региона более двух сроков подряд и такое основание для досрочного прекращения полномочий главы региона, как отзыв губернатора Ростовской области избирателями, - говорится на сайте Заксобрания.

Восемь народных избранников высказались против внесения новых изменений, а четверо воздержались. В результате изменения были приняты.

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