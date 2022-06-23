В Ростове на Сосновой сделают заездные карманы для автобусов

Сейчас автобусы не имеют пространства для остановки и занимают проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на улице Сосновой до конца лета сделают заездные карманы для общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалисты произвели замеры, составили смету. Деньги на работы уже выделили, - написал Алексей Логвиненко.

Ранее жители Суворовского пожаловались на пробки из-за автобусов - машины не имеют достаточного пространства и во время остановки занимают часть дороги, это существенного тормозит транспортный поток. Решить эту проблему помогут углубленные заездные карманы.

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