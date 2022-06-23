В Ростовской области в рамках нацпроекта обновили 30 участков дорог

На многих объектах работы собираются завершить до 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в рамках национального проекта завершили работы на 30 участках дорог, уложили уже 530 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Об этом сообщил глава донского Минтранса Владимир Окунев.

- Риски срыва сроков отсутствуют. Более того, на многих объектах работы ведутся с серьезным опережением графика и будут завершены до 15 июля, - добавил Владимир Окунев.

Всего капитальное обновление в 2022 году должны провести на 139 отрезках дорог. Чтобы привести в порядок проезжую часть, используют 2,4 млн квадратных метров асфальтобетона.

Параллельно с этим в регионе сейчас строят и обновляют федеральные магистрали. Так, уже осенью планируют завершить развязку на трассе А-280 и реконструкцию Южного к Ростову-на-Дону. Строительная готовность первого объекта - 70%, второй проект выполнили на 83%.

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