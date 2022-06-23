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Общество23 июня 2022 11:02

В Таганроге частично перекроют движение по улице Седова

Ограничения введут из-за ремонта трамвайной линии
Ангелина СКИБА
Водителям нужно будет искать объездные пути

Водителям нужно будет искать объездные пути

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Ростовской области предупреждают об ограничении движения машин в Таганроге. Информацию о дорожных нововведениях опубликовали на сайте местной администрации.

Так, с 24 по 26 июня частично перекроют пересечение Чехова и Смирновского. На участке будут вести ремонт трамвайной линии, поэтому машины должны пропускать поочередно по четной и нечетной сторонам.

С 27 июня по 11 июля ограничения также введут на пересечении Седова и Большой Бульварной. Причины те же - устройство трамвайной линии. Водителям нужно будет искать объездные пути.

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