В Таганроге частично перекроют движение по улице Седова

Водителям нужно будет искать объездные пути Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Ростовской области предупреждают об ограничении движения машин в Таганроге. Информацию о дорожных нововведениях опубликовали на сайте местной администрации.

Так, с 24 по 26 июня частично перекроют пересечение Чехова и Смирновского. На участке будут вести ремонт трамвайной линии, поэтому машины должны пропускать поочередно по четной и нечетной сторонам.

С 27 июня по 11 июля ограничения также введут на пересечении Седова и Большой Бульварной. Причины те же - устройство трамвайной линии. Водителям нужно будет искать объездные пути.

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