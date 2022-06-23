25 июня в Ростовской области отметят юбилейный День багаевского огурца

Гостей акции угостят различными блюдами из огурца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 июня в Ростовской области отметят десятый, юбилейный День огурца. Масштабное празднество состоится в станице Багаевской, сообщают власти.

Гостей акции угостят турецким пловом и донской ухой, а также различными блюдами из огурца. Многое расскажут и о засолке всеми любимого зеленого и хрустящего овоща.

На улице Трюта уже с 8 утра будет работать ярмарка. Откроют продуктовые точки и выставку изделий прикладного искусства. Можно будет полюбоваться на казачьи подворья и послушать народные песни. Детей будут развлекать играми, спортивными соревнованиями и фотосессией с персонажем-огурцом.

- Бренд «Багаевский огурец» - негласный знак качества. Проводя такие мероприятия, мы хотим популяризировать донскую продукцию и поблагодарить всех, кто ее производит, - пояснил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Добавим, День багаевского огурца отмечают на Дону с 2012 года. За это время об акции узнали не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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